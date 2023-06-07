Vodafone і Hutchison оголосять про злиття: чому регулятори проти угоди на мільярди доларів

Незабаром на британському ринку мобільних операторів стане менше гравців. Vodafone і Hutchison хочуть створити нову компанію.

Vodafone та Hutchison незабаром повинні оголосити про утворення нової компанії. Аналітики оцінюють угоду у майже 20 мільярдів доларів, а регулятори обіцяють, що будуть ретельно все перевіряти.

Читайте також Справи Twitter летять у прірву: доходи від реклами у США скоротилися більш як на половину

Велике злиття та чому регулятори проти

Угода між Vodafone та Hutchison оцінюється у 18,6 мільярда доларів. Vodafone буде власником 51% компанії. Злиття повинне відбутися не шляхом обміну грошима, а коригуванням права власності на боргові зобов'язання.

Втім, місцеві регулятори обіцяють, що перевірка угоди буде більш ніж ретельною. Річ у тому, що раніше вони блокували усі угоди, які скорочували кількість гравців на основному ринку з чотирьох до трьох.

Правила гри у сучасному бізнес-світі стрімко змінюються. Сьогодні як ніколи важливо дбати про баланс роботи та відпочинку, щоб мати сили та натхнення підкорювати нові бізнес-вершини. І Škoda Karoq легко допоможе з цим. З понеділка по п’ятницю будь на зв’язку навіть в дорозі за допомогою бездротового підключення телефону. А у вихідні сміливо рушай з родиною на відкриття нових місць, завдяки Off-Road режиму. І це далеко не все…

Натомість злиття Vodafone та Hutchison створить гіганта мобільного зв'язку із 27 мільйонами клієнтів. Відповідно, BT EE (Telefonica) та VM O2 (Liberty Global) залишаться позаду.

Раніше повідомлялося, що АМКУ дозволив Vodafone придбати провайдера "Фрінет", адже ця угода не матиме такого вагомого вплину на ринок.