Vodafone и Hutchison в скором времени должны объявить об образовании новой компании. Аналитики оценивают сделку почти в 20 миллиардов долларов, а регуляторы обещают, что будут тщательно все проверять.
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Большое слияние и почему регуляторы против
Соглашение между Vodafone и Hutchison оценивается в 18,6 миллиарда долларов. Vodafone будет владельцем 51% компании. Слияние должно произойти не путем обмена деньгами, а корректировкой права собственности на долговые обязательства.
Впрочем, местные регуляторы обещают, что проверка сделки будет более чем тщательной. Дело в том, что раньше они блокировали все соглашения, которые сокращали количество игроков на основном рынке с четырех до трех.
Слияние Vodafone и Hutchison создаст гиганта мобильной связи с 27 миллионами клиентов. Соответственно, BT EE (Telefonica) и VM O2 (Liberty Global) останутся позади.
Ранее сообщалось, что АМКУ позволил Vodafone приобрести провайдера "Фринет", ведь эта сделка не будет иметь столь весомого влияния на рынок.