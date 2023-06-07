Vodafone и Hutchison в скором времени должны объявить об образовании новой компании. Аналитики оценивают сделку почти в 20 миллиардов долларов, а регуляторы обещают, что будут тщательно все проверять.

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Большое слияние и почему регуляторы против

Соглашение между Vodafone и Hutchison оценивается в 18,6 миллиарда долларов. Vodafone будет владельцем 51% компании. Слияние должно произойти не путем обмена деньгами, а корректировкой права собственности на долговые обязательства.

Впрочем, местные регуляторы обещают, что проверка сделки будет более чем тщательной. Дело в том, что раньше они блокировали все соглашения, которые сокращали количество игроков на основном рынке с четырех до трех.

Правила игры в современном бизнес-мире быстро меняются. Сегодня как никогда важно заботиться о балансе работы и отдыха, чтобы иметь силы и вдохновение покорять новые бизнес-вершины. И Škoda Karoq легко поможет с этим. С понедельника по пятницу будь на связи даже в пути посредством беспроводного подключения телефона. А в выходные смело трогайся с семьей на открытие новых мест, благодаря Off-Road режиму. И это далеко не все…

Слияние Vodafone и Hutchison создаст гиганта мобильной связи с 27 миллионами клиентов. Соответственно, BT EE (Telefonica) и VM O2 (Liberty Global) останутся позади.

Ранее сообщалось, что АМКУ позволил Vodafone приобрести провайдера "Фринет", ведь эта сделка не будет иметь столь весомого влияния на рынок.