Vodafone та Hutchison незабаром повинні оголосити про утворення нової компанії. Аналітики оцінюють угоду у майже 20 мільярдів доларів, а регулятори обіцяють, що будуть ретельно все перевіряти.
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Велике злиття та чому регулятори проти
Угода між Vodafone та Hutchison оцінюється у 18,6 мільярда доларів. Vodafone буде власником 51% компанії. Злиття повинне відбутися не шляхом обміну грошима, а коригуванням права власності на боргові зобов'язання.
Втім, місцеві регулятори обіцяють, що перевірка угоди буде більш ніж ретельною. Річ у тому, що раніше вони блокували усі угоди, які скорочували кількість гравців на основному ринку з чотирьох до трьох.
Натомість злиття Vodafone та Hutchison створить гіганта мобільного зв'язку із 27 мільйонами клієнтів. Відповідно, BT EE (Telefonica) та VM O2 (Liberty Global) залишаться позаду.
Раніше повідомлялося, що АМКУ дозволив Vodafone придбати провайдера "Фрінет", адже ця угода не матиме такого вагомого вплину на ринок.