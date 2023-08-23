"Фрінет" тепер належить "Vodafone Україна": чому не йдеться про монополію

"Vodafone Україна" вдалося розширити свою структуру. Компанія оголосила про придбання провайдера "Фрінет".

"Vodafone Україна" нарешті вдалося завершити придбання "Фрінет", який надає послуги фіксованого доступу до інтернету. Для користувачів компанія відома під брендом "ОЗ".

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У такий спосіб Vodafone хоче наростити базу клієнтів, а також отримати можливість отримання прибутку за рахунок збільшення портфеля послуг.

Бізнес Vodafone Україна має розвиватися, щоб обслуговувати більше абонентів, надаючи їм послуги високошвидкісного інтернету, у тому числі на базі сучасної технології GPON (гігабітної оптичної мережі),

– повідомили у компанії.

Правила гри у сучасному бізнес-світі стрімко змінюються. Сьогодні як ніколи важливо дбати про баланс роботи та відпочинку, щоб мати сили та натхнення підкорювати нові бізнес-вершини. І Škoda Karoq легко допоможе з цим. З понеділка по п’ятницю будь на зв’язку навіть в дорозі за допомогою бездротового підключення телефону. А у вихідні сміливо рушай з родиною на відкриття нових місць, завдяки Off-Road режиму. І це далеко не все…

Абонентська база "Фрінет"налічує понад 160 тисяч клієнтів. Це невеликий показник, тому Антимонопольний комітет дозволив провести угоду. Свою діяльність компанія провадила у Києві та Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Івано-Франківській, Львівській, Київській, Рівненській, Хмельницькій, Чернігівській областях.

Нагадаємо, минулого року прибутки Vodafone Україна просто обвалилися. Компанія заробила 1,1 мільярда гривень "чистими" – це на 71% менше, аніж у 2021 році. Також стало відомо про найбільший відтік абонентів серед мобільних операторів, показник склав аж 3,5 мільйона абонентів.