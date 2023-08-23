"Vodafone Україна" нарешті вдалося завершити придбання "Фрінет", який надає послуги фіксованого доступу до інтернету. Для користувачів компанія відома під брендом "ОЗ".

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У такий спосіб Vodafone хоче наростити базу клієнтів, а також отримати можливість отримання прибутку за рахунок збільшення портфеля послуг.

Бізнес Vodafone Україна має розвиватися, щоб обслуговувати більше абонентів, надаючи їм послуги високошвидкісного інтернету, у тому числі на базі сучасної технології GPON (гігабітної оптичної мережі),

– повідомили у компанії.

Правила гри у сучасному бізнес-світі стрімко змінюються. Сьогодні як ніколи важливо дбати про баланс роботи та відпочинку, щоб мати сили та натхнення підкорювати нові бізнес-вершини. І Škoda Karoq легко допоможе з цим. З понеділка по п’ятницю будь на зв’язку навіть в дорозі за допомогою бездротового підключення телефону. А у вихідні сміливо рушай з родиною на відкриття нових місць, завдяки Off-Road режиму. І це далеко не все…

Абонентська база "Фрінет"налічує понад 160 тисяч клієнтів. Це невеликий показник, тому Антимонопольний комітет дозволив провести угоду. Свою діяльність компанія провадила у Києві та Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Івано-Франківській, Львівській, Київській, Рівненській, Хмельницькій, Чернігівській областях.

Нагадаємо, минулого року прибутки Vodafone Україна просто обвалилися. Компанія заробила 1,1 мільярда гривень "чистими" – це на 71% менше, аніж у 2021 році. Також стало відомо про найбільший відтік абонентів серед мобільних операторів, показник склав аж 3,5 мільйона абонентів.