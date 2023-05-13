Nestlé будує нову фабрику на Волині: інвестує десятки мільйонів, але досі працює у Росії

Війна з російськими окупантами ще не завершилася, але українська економіка поволі робить кроки до виходу із кризи. Великий бізнес вірить у нашу перемогу та готовий інвестувати значні кошти.

Як повідомляє Nestlé, компанія розпочинає будувати нове виробництво в Україні, про яке повідомляла ще у грудні 2022 року. Завод буде розташований у Смолигові (Волинська область).

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Загалом у його будівництво планують інвестувати близько 40 мільйонів французьких франків (понад 6 мільйонів доларів). Повідомляється, що на такий крок компанія пішла заради збільшення обсягів виробництва вермішелі в Україні.

Ми продовжуємо свої довгострокові інвестиції в Україну, яка завжди була важливою країною для Nestlé. Тут працює багато фермерських господарств, які постачають дуже якісну сировину,

– заявив Марко Сеттембрі, виконавчий віцепрезидент і СЕО Nestlé у Європі.

До речі, новий завод будують поряд із дистрибуційним центром Nestlé, який працює тут вже 10 років. Почати виготовляти продукцію на новому заводі планують вже в першому кварталі 2024 року.

Що стосується працевлаштування, то фабрика з самого початку потребуватиме 300 працівників. Продукція буде постачатися як на український ринок, так і у Європу. Вермішель швидкого приготування та приправи наразі будуть основними продуктами виробництва.

Разом з тим Nestlé досі співпрацює з російськими окупантами.