Таємне повернення Volkswagen до Росії: що приховує компанія

На початку липня німецький концерн Volkswagen фактично повернувся на російський ринок, почавши продавати автомобілі під брендом Jetta. Втім, компанія заперечує цей факт.

Як Volkswagen продає автомобілі в Росії

У Росії офіційно з’явився у продажу автомобіль Jetta – суббренд, створений Volkswagen та FAW, який було представлено на ринку Китаю у 2019 році. Раніше автомобілі Jetta ввозилися до Росії за програмою "паралельного імпорту", але кілька тижнів тому Jetta Motors повідомила російські ЗМІ про офіційний запуск.

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Бренд Jetta – це модифіковані версії оригінальних моделей, що виготовляються китайським концерном FAW з використанням німецьких комплектуючих. Постачання автомобілів у Росію здійснює компанія FAW Osteuropa GmbH, про що повідомив представник компанії у відповідь на запит німецьких журналістів. Ця компанія є офіційним імпортером автомобілів Jetta в Росію.

У Jetta був офіційний сайт – Jetta Motors Russia, зареєстрований на компанію FAW Osteuropa GmbH, яка є російською дочірньою компанією китайської China FAW Group Import & Export Co. Це та сама група FAW, яка займається складанням автомобілів спільно з Volkswagen у Китаї.

Фактично, автомобілі на російський ринок вивів китайський партнер Volkswagen (VW Group). Однак, у самому концерні Volkswagen заявили, що нічого не знають про бізнес у Росії та що ні VW Group China, ні спільні підприємства не експортують туди автомобілі.

Volkswagen оголосив про вихід з Росії через кілька тижнів після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У 2023 році компанія продала свій завод у Калузі за 160 мільйонів євро.