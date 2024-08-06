В России официально появился в продаже автомобиль Jetta – суббренд, созданный Volkswagen и FAW, который был представлен на рынке Китая в 2019 году. Ранее автомобили Jetta ввозились в Россию по программе "параллельного импорта", но несколько недель назад Jetta Motors сообщила российским СМИ об официальном запуске.

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Бренд Jetta – это модифицированные версии оригинальных моделей, изготавливаемых китайским концерном FAW с использованием немецких комплектующих. Поставки автомобилей в Россию осуществляет компания FAW Osteuropa GmbH, о чем сообщил представитель компании в ответ на запрос немецких журналистов. Эта компания является официальным импортером автомобилей Jetta в Россию.

Заметьте! У Jetta был официальный сайт – Jetta Motors Russia, зарегистрирован на компанию FAW Osteuropa GmbH, которая является российской дочерней компанией китайской China FAW Group Import & Export Co. Это та самая группа FAW, которая занимается сборкой автомобилей совместно с Volkswagen в Китае.

Фактически, автомобили на российский рынок вывел китайский партнер Volkswagen (VW Group). Однако, в самом концерне Volkswagen заявили, что ничего не знают о бизнесе в России и что ни VW Group China, ни совместные предприятия не экспортируют туда автомобили.

Напомним! Volkswagen объявил о выходе из России через несколько недель после начала полномасштабного вторжения России в Украину. В 2023 году компания продала свой завод в Калуге за 160 миллионов евро.