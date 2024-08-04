Повышение налогов мало

Российские власти пытаются закрыть дыру в бюджете повышением налогов для бизнеса. Этим шагом Кремль надеется собрать 2,6 триллиона рублей уже в следующем году.

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Местные налоговики очень ревностно следят за предпринимателями и их налогами. Когда же что-то идет не по плану Кремля – наказание приходит очень быстро.

Блокировки счетов стало больше

Каждый девятый российский предприниматель жалуется на то, что сталкивался с блокировкой счета за неуплату или несвоевременную уплату налогов. Еще несколько лет назад их число было куда меньшим.

На радары российских налоговиков попали даже маленькие компании. Кроме того, те постоянно совершенствуют систему своего контроля, чтобы предприниматели не имели возможности их обмануть.