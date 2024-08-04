Важное решение

Кабмин принял постановление "О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Украины от 17 ноября 2010 г. № 1057". Оно упрощает пересечение военных товаров через украинскую таможенную границу.

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Разработку документа разработал Минфин по инициативе Гостаможслужбы. Теперь поставлять военные товары нашим героям станет легче.

Что предусматривает постановление

В документе говорится о том, что на время военного положения все пункты пропуска должны пропускать товары военного назначения. Речь идет и о тех товарах, которые поставляют страны-партнеры.

Кроме удобства это позволит избегать форс-мажорных обстоятельств из-за блокирования украинских пунктов пропуска и оптимизировать логистику поставок военных товаров.