Важливе рішення

Кабмін прийняв постанову "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2010 р. № 1057". Вона спрощує перетин військових товарів через український митний кордон.

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Розробку документа розробив Мінфін за ініціативи Держмитслужби. Тепер постачати військові товари нашим героям стане легше.

Що передбачає постанова

У документі йдеться про те, що на час воєнного стану усі пункти пропуску повинні пропускати товари військового призначення. Йдеться і про ті товари, які постачають країни-партнери.

Окрім зручності це дозволить уникати форс-мажорних обставин через блокування українських пунктів пропуску та оптимізувати логістику постачання військових товарів.