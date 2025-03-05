"Гора народила мишу": Гетманцев розповів, чи допомогла бізнесу дерегуляція

Масштабна дерегуляція для бізнесу, яка була анонсована Міністерством економіки 3 роки тому, не принесла бажаних результатів. Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев різко розкритикував роботу уряду в цьому напрямку.

Дерегуляція для бізнесу так і не була реалізована

За словами Гетманцева, реформи залишаються незавершеними і не відповідають поставленим цілям. Зокрема, він звернув увагу на те, що за 11 місяців 2023 року міжвідомча робоча група з дерегуляції підготувала рекомендації щодо скасування або оптимізації 1040 регуляторних інструментів із 1300, інформує 24 Канал.

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Однак розгляд цих пропозицій затягнувся на додаткові 8 місяців. Лише у вересні 2024 року уряд затвердив План дерегуляції, що включає 99 заходів.

Серед найбільш помітних змін можна відзначити скасування ряду застарілих регулювань, таких як дозвіл на встановлення тимчасових печей у кінотеатрах, погодження інструкцій з прибирання пилу на виробництвах, а також скасування вимоги щодо погодження статутів приватних туристичних центрів.

"Гора народила мишу"

"Ось що, виявляється, системно заважало покращенню інвестиційного клімату в країні", — саркастично зауважив Гетманцев. За його словами, результат цієї реформи можна охарактеризувати як "гора народила мишу".

Довідково. Дерегуляція для підприємців стартувала в Україні в 2022 році, після того, як уряд оголосив про необхідність скорочення податків і спрощення правил для бізнесу. Однак, незважаючи на 3 роки роботи, реформа, за словами експертів, не привела до значного економічного ефекту.