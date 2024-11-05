Жінки в Україні відкривають все більше бізнесів: у яких сферах вони представлені

Кількість жінок-підприємців в Україні постійно зростає. Цього року жінки відкрили ще більше нових бізнесів, досягнувши показника в 59%.

Скільки жінок-підприємиць в Україні

Участь у грантовій програмі "Власна справа" також зросла, досягнувши 48%. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Олену Зеленську.

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Про це вона заявила на восьмому Українському жіночому конгресі в Києві. За словами першої леді, жінки складають уже 22% керівників українських дипломатичних місій, що є рекордним показником.

Олена Зеленська Перша леді України Попри війну цей потенціал невпинно зростає, і жінки постають у нових ролях і якостях. Одразу треба визнати: такий потенціал найчастіше має високу ціну. Лише за поточний рік я мала честь познайомитися з неймовірними жінками, зокрема вчительками, які пережили й переживають драматичні випробування.

Крім того, згідно з даними Міноборони, майже 20% усіх добровольців зараз – це жінки.

Нагадаємо! Нагадаємо, що у 2024 році в Україні 43 554 жінки відкрили власний бізнес, що становить 59% від усіх нових фізичних осіб-підприємців. Для порівняння, у 2021 році частка жінок серед нових ФОПів була 51%.