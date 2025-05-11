11 травня, 15:04
Українці обирають бензин і електрику: які авто з пробігом купували найчастіше у квітні
Основні тези
- У квітні 2025 року українці оформили 20 700 уживаних авто, ввезених з-за кордону, що на 5% більше, ніж у квітні торік.
- Найчастіше ввозили автомобілі з бензиновими двигунами (46%); електрокари склали 23%, дизель – 22%, гібриди – 5%, авто з ГБО – 4%.
У квітні 2025 року українці оформили 20 700 уживаних авто, ввезених з-за кордону. Це на 5% більше, ніж за аналогічний місяць торік.
Які авто купували найчастіше
Найчастіше в Україну ввозили автомобілі з бензиновими двигунами – вони склали 46% від загальної кількості, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Укравтопром".
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Інші типи пального розподілились наступним чином:
- електрокари – 23%;
- дизель – 22%;
- гібриди – 5%;
- авто з ГБО – 4%.
Зауважте. Середній вік завезених машин – 9,5 року.
ТОП-10 найпопулярніших моделей з пробігом, ввезених у квітні:
- Volkswagen Golf – 1189 авто
- Renault Megane – 838
- Skoda Octavia – 696
- Tesla Model Y – 552
- Nissan Leaf – 544
- Audi Q5 – 511
- Volkswagen Tiguan – 510
- Volkswagen Passat – 491
- Nissan Rogue – 488
- Tesla Model 3 – 478
Загалом із початку 2025 року українці зареєстрували 71 300 імпортованих авто з пробігом, що на 5% менше, ніж за перші чотири місяці 2024-го.