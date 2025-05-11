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11 травня, 15:04
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Українці обирають бензин і електрику: які авто з пробігом купували найчастіше у квітні

Анастасія Лукашевська
Основні тези
  • У квітні 2025 року українці оформили 20 700 уживаних авто, ввезених з-за кордону, що на 5% більше, ніж у квітні торік.
  • Найчастіше ввозили автомобілі з бензиновими двигунами (46%); електрокари склали 23%, дизель – 22%, гібриди – 5%, авто з ГБО – 4%. 

У квітні 2025 року українці оформили 20 700 уживаних авто, ввезених з-за кордону. Це на 5% більше, ніж за аналогічний місяць торік.

Які авто купували найчастіше

Найчастіше в Україну ввозили автомобілі з бензиновими двигунами – вони склали 46% від загальної кількості,   повідомляє 24 Канал з посиланням на "Укравтопром". 

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Інші типи пального розподілились наступним чином:

  • електрокари – 23%;
  • дизель – 22%;
  • гібриди – 5%;
  • авто з ГБО – 4%.

Зауважте. Середній вік завезених машин – 9,5 року.

ТОП-10 найпопулярніших моделей з пробігом, ввезених у квітні:

  • Volkswagen Golf – 1189 авто
  • Renault Megane – 838
  • Skoda Octavia – 696
  • Tesla Model Y – 552
  • Nissan Leaf – 544
  • Audi Q5 – 511
  • Volkswagen Tiguan – 510
  • Volkswagen Passat – 491
  • Nissan Rogue – 488
  • Tesla Model 3 – 478

Загалом із початку 2025 року українці зареєстрували 71 300 імпортованих авто з пробігом, що на 5% менше, ніж за перші чотири місяці 2024-го.