Українці обирають бензин і електрику: які авто з пробігом купували найчастіше у квітні

У квітні 2025 року українці оформили 20 700 уживаних авто, ввезених з-за кордону. Це на 5% більше, ніж за аналогічний місяць торік.

Які авто купували найчастіше

Найчастіше в Україну ввозили автомобілі з бензиновими двигунами – вони склали 46% від загальної кількості, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Укравтопром".

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Інші типи пального розподілились наступним чином:

електрокари – 23%;

дизель – 22%;

гібриди – 5%;

авто з ГБО – 4%.

Зауважте. Середній вік завезених машин – 9,5 року.

ТОП-10 найпопулярніших моделей з пробігом, ввезених у квітні:

Volkswagen Golf – 1189 авто

Renault Megane – 838

Skoda Octavia – 696

Tesla Model Y – 552

Nissan Leaf – 544

Audi Q5 – 511

Volkswagen Tiguan – 510

Volkswagen Passat – 491

Nissan Rogue – 488

Tesla Model 3 – 478

Загалом із початку 2025 року українці зареєстрували 71 300 імпортованих авто з пробігом, що на 5% менше, ніж за перші чотири місяці 2024-го.