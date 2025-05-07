Скільки Cybertruck на складах

Про це свідчать дані Tesla-Info.com, інформує 24 Канал. Ще на початку квітня Tesla мала близько 2 400 нових Cybertruck на складах – тоді це оцінювали у 200 мільйонів доларів.

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Але за останні тижні кількість пропозицій про продаж зросла в понад чотири рази. Багато з цих авто були виготовлені ще в 2024 році, тобто стояли без продажу щонайменше 4 місяці.

Продажі зупинились

У продажу залишаються навіть екземпляри серії Foundation, випуск яких припинили ще у жовтні 2024 року.

Зауважте. Середня ціна одного Cybertruck сьогодні становить приблизно 78 000 доларів, але навіть за цією вартістю Tesla може зіткнутися з труднощами в реалізації.

Аналітики сумніваються, що компанії вдасться продавати хоча б 20 тисяч таких авто на рік у США – попри амбітний план виробництва до 250 000 одиниць щороку.

До слова, Tesla фіксує падіння чистого прибутку на 71%. Так, у першому кварталі 2025 року компанія заробила 409 мільйонів доларів при доходах 19,3 мільярди доларів.