Walmart купує частку індійського ритейлера: сума угоди складе 1,4 мільярда доларів

Американський гігант Walmart вирішив трішки розширити свій вплив. Компанія вже домовилася про придбання частки індійського ритейлера.

У індійського ритейлера Flipkart виникли проблеми з ліквідністю. На допомогу йому прийшов Walmart, який викупив частку Tiger Global Management за 1,4 мільярда доларів.

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Збільшення ставки Walmart допомогла Flipkart заплатити інвесторам та зберегти свої позиції на ринку. Зараз Flipkart коштує 35 мільярдів доларів – на 3 мільярди менше, ніж компанії вдалося залучити під час раунду фінансування у 2021 році.

Flipkart заснували вихідці із Amazon у 2007 році. Це одна з найбільших торгових інтернет-платформ Індії, яка допомагає продавати електроніку, модний одяг, побутову техніку, книжки косметику тощо.

В успіх Flipkart одними з перших повірили у Tiger Global, надавши великі суми інвестицій. Загалом на Flipkart компанія змогла заробити 3,5 мільярда доларів.