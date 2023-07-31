У индийского ритейлера Flipkart возникли проблемы с ликвидностью. На помощь ему пришел Walmart, выкупивший долю Tiger Global Management за 1,4 миллиарда долларов.

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Увеличение ставки Walmart помогло Flipkart заплатить инвесторам и сохранить свои позиции на рынке. Сейчас Flipkart стоит 35 миллиардов долларов – на 3 миллиарда меньше, чем компаниям удалось привлечь во время раунда финансирования в 2021 году.

Flipkart основали выходцы из Amazon в 2007 году. Это одна из самых крупных торговых интернет-платформ Индии, которая помогает продавать электронику, модную одежду, бытовую технику, книги косметику и т.д.

В успех Flipkart одними из первых поверили в Tiger Global, предоставив большие суммы инвестиций. В общей сложности на Flipkart компания смогла заработать 3,5 миллиарда долларов.