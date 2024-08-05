Wizz Air отримав шалений штраф від Угорщини: що сталося

Популярний лоукостер Wizz Air буде змушений сплатити штраф на сотні тисяч євро. До цього його змусить угорський регулятор.

За що Wizz Air отримав штраф

На думку угорського регулятора, лоукостер проводив недоброчесну практику щодо клієнтів. Вона приводила клієнтів до більших витрат, які були необов'язковими.

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Як встановив GVN, WizzAir неналежно описував деталі щодо сервісу реєстрацію та скеровував клієнтів до дорожчих пакетів послуг. При цьому повідомлення, що деякі з цих додаткових послуг можна придбати окремо, не було. Сума штрафу за це порушення склала 770 тисяч євро.

Позиція WizzAir

Перевізник вважає висновок угорського регулятора необгрунтованим. Компанія запевняє, що була готова відреагувати та змінити процес придбання квитків, але такої можливості їй не дали.

Раніше стало відомо, що лоукостери Ryanair та EasyJet можуть нарватися на шалений штраф в Іспанії. Ці компанії стягували з пасажирів додаткову плату за базові послуги.