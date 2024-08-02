Як розвивається ситуація

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто у відповідь на пропозицію Єврокомісії назвав Хорватію ненадійною. Свою точку зору він пояснив відсутністю реальних можливостей здійснювати цей транзит в очікуваних масштабах та збільшеною вартістю транспортування в 5 разів.

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Петер Сійярто Міністр закордонних справ Угорщини Це ненадійно, тому що вони унеможливили MOL використовувати довгострокові транспортні потужності. Це ненадійно, тому що необхідні інвестиції для збільшення пропускної здатності лінії не були здійснені, а дані про максимальну пропускну здатність наводяться такі, які ніколи ніким не були підтверджені

Відповідно до аналізу Єврокомісії, хорватський трубопровід JANAF Adriatic має достатньо вільних потужностей аби забезпечити не тільки Угорщину, а і Словаччину нафтою. При цьому, ця сировина не надходитиме з Росії.