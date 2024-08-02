Азербайджан витісняє Росію на ринку газу

SOCAR почала постачання газу до Словенії, згідно з меморандумом про взаєморозуміння, підписаним між SOCAR і найбільшою словенською газовою компанією Geoplin, передають російські ЗМІ.

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Словенія приєдналася до Туреччини, Грузії, Італії, Греції, Болгарії, Румунії, Угорщини та Сербії, ставши дев'ятою країною, яка отримує азербайджанський газ.

SOCAR і Geoplin планують і далі розвивати довгострокове енергетичне партнерство,

– йдеться в повідомленні SOCAR.

Зростання експорту азербайджанського газу

У 2023 році експорт азербайджанського газу зріс на 5,3% до 23,8 млрд кубометрів, а постачання до Європи збільшилися на 3,5% до 11,8 мільярдів кубометрів.

Очікується, що у 2024 році Азербайджан експортуватиме близько 25 мільярдів кубометрів газу, з них 13 мільярдів кубометрів – до Європи.

До слова! Раніше компанія Geoplin мала контракти з російською компанією "Газпром".