Скільки коштує куб газу

Тариф на газ залежить від регулятора. У серпні ціна за куб коливається від 7,7 до 9,9 гривні. Водночас компанія "Нафтогаз" виступає постачальником останньої надії й обслуговує близько 98% українських споживачів.

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Нині тариф цього регулятора становить 7,96 гривні за кубометр. При цьому, "Нафтогаз" зберігатиме вказану ціну у тарифному плані "Фіксований" ще щонайменше рік.

Цікаво! Для сім'ї з трьох осіб, яка використовує газ лише для приготування їжі на газовій плиті, місячна потреба у газі становитиме приблизно 9,9 кубометра газу.

Водночас шість постачальників встановлюють ціну в 8 гривень, а в п'яти компаніях тарифи дещо вищі.