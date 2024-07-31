Зміни у тарифові на світло

Як раніше повідомляв 24 Канал, у серпні 2024 року більшість побутових споживачів не відчують підвищення цін на електроенергію, газ та воду. Однак для деяких українців все ж можливі зміни у комунальних тарифах.

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Тарифи на електроенергію, які були підвищені з 1 червня, залишатимуться незмінними до квітня 2025 року. Тож з 1 серпня вартість електроенергії не зазнає змін. Наразі фіксована ціна на електроенергію для споживачів складає 4,32 гривні за кіловат-годину.

Скільки за електроенергію платять в Європі

Навіть після підвищення тарифів на електроенергію вартість комунальних послуг в Україні вартість за кіловат досі не така висока, як в європейських країнах. Загальна ж ціна платіжки за комунальні послуги знаходиться на найнижчій сходинці рейтингу. Втім, і заробітна плата в Україні залишається однією із найнижчих у Європі.

На кінець 2023 року, серед трійки європейських країн, де ціна за електроенергію найсуттєвіша:

Німеччина,

Ірландія

Бельгія.

За кіловат там доведеться заплатити орієнтовно від 0,40 євро до 0,37 євро. А за середнім банківським курсом євро, станом на 11 червня, це від 17 до 16 гривень за кіловат-годину. Водночас до десятки входять Ліхтенштейн, Данія, Кіпр, Італія, Чехія та Латвія. Ціна за кіловат коливається від 0,35 євро до 0,27 євро – це від 15 гривень до майже 12 гривень.

Ціна електроенергії в ЄС та Україні / Інфографіка 24 Каналу

Ціни за світло у Чорногорії й Боснії та Герцеговині як і в Україні одні із найнижчих на сьогодні й становлять 0,08 та 0,09 євро, або 3,4 гривні та майже 4 гривні.

Важливо З 1 червня 2024 року в Україні підвищили тариф на електроенергію до 4,32 гривні за кіловат.