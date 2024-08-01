Сколько стоит куб газа

Тариф на газ зависит от регулятора. В августе цена за куб колеблется от 7,7 до 9,9 гривны. В то же время компания "Нафтогаз" выступает поставщиком последней надежды и обслуживает около 98% украинских потребителей.

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Сейчас тариф этого регулятора составляет 7,96 гривны за кубометр. При этом, "Нафтогаз" будет сохранять указанную цену в тарифном плане "Фиксированный" еще как минимум год.

Интересно! Для семьи из трех человек, которая использует газ только для приготовления пищи на газовой плите, месячная потребность в газе составит примерно 9,9 кубометра газа.

В то же время шесть поставщиков устанавливают цену в 8 гривен, а в пяти компаниях тарифы несколько выше.