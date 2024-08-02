Азербайджан вытесняет Россию на рынке газа
SOCAR начала поставки газа в Словению, согласно меморандуму о взаимопонимании, подписанному между SOCAR и крупнейшей словенской газовой компанией Geoplin, передают российские СМИ.
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Словения присоединилась к Турции, Грузии, Италии, Греции, Болгарии, Румынии, Венгрии и Сербии, став девятой страной, которая получает азербайджанский газ.
SOCAR и Geoplin планируют и дальше развивать долгосрочное энергетическое партнерство,
– говорится в сообщении SOCAR.
Рост экспорта азербайджанского газа
В 2023 году экспорт азербайджанского газа вырос на 5,3% до 23,8 млрд кубометров, а поставки в Европу увеличились на 3,5% до 11,8 миллиардов кубометров.
Ожидается, что в 2024 году Азербайджан будет экспортировать около 25 миллиардов кубометров газа, из них 13 миллиардов кубометров – в Европу.