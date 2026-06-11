Зруйнований завод "Яготинське" відновить роботу після атаки Росії: чи буде дефіцит товарів

Виробник дитячого харчування – «Яготинське для дітей» – підприємство якого постраждало внаслідок російського обстрілу на початку червня. Компанія планує відновити виробництво вже найближчим часом.

Чи буде дефіцит дитячого харчування через удар по "Яготинське для дітей"?

У групі компаній "Молочний альянс" повідомили, що виробництво дитячого харчування "Яготинське для дітей" можуть перезапустити вже у липні, пише ЕП.

Тим часом в Асоціації виробників молока не прогнозують дефіциту дитячого харчування найближчим часом. За словами заступниці гендиректора асоціації Олени Жупінас, на складах і в торговельних мережах залишаються запаси продукції, а складські приміщення не постраждали. Водночас остаточні наслідки для бізнесу залежатимуть від:

тривалості простою виробництва;

швидкості відновлення потужностей;

обсягів продукції, які вдасться випускати після запуску.

Чи буду інші наслідки?

Частину попиту тимчасово можуть покрити інші виробники дитячого харчування. Водночас експерти допускають скорочення асортименту в магазинах, насамперед продукції з коротким терміном зберігання.

У галузі очікують, що ситуація не призведе до повноцінного дефіциту, а обмежиться лише тимчасовим звуженням вибору для покупців.

Наслідки атаки дронів по заводу "Яготинське для дітей"

Під ворожим прицілом опинилася адмінбудівля компанії, повідомили в ДСНС.

Відомо, що під час атаки "Шахедів" четверо людей загинули, ще дев'ятеро постраждали. Інформація щодо кількості потерпілих та можливих людей під завалами уточнюється. Президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив факт атаки:

Перелік чергових "перемог" Росії за кілька днів поповнився заводом "Яготинське для дітей", що виробляв дитяче харчування. На Київщині тривають рятувальні роботи на місці цього удару – підрозділи ДСНС уже ліквідували пожежу. Станом на зараз відомо про сімох поранених. На жаль, чотири людини загинули,

– каже Президент.

Після влучання на підприємстві виникла масштабна пожежа адміністративної будівлі.