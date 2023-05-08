Промах на все життя: як Yahoo відмовився від купівлі Netflix та яку компанію обрав натомість

Netflix став найбільшим стрімінговим сервісом у світі та впевнено тримає свої позиції. Він міг стати частиною Yahoo, але керівники вирішили зробити ставку на іншому придбанні.

Технологічний гігант Yahoo розповів про одне з найбільш невдалих рішень в історії компанії. Виявляється, компанії всерйоз розглядала придбання Netflix, який завоював популярність в усьому світі.

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Чому Yahoo відмовився від придбання Netflix

Як розповіла колишня СЕО Yahoo Марісса Майєр, 10 років тому компанія мала на меті придбати один зі стрімінгових сервісів. Керівники розглядали два сервіси – Netflix і Hulu.

Втім, у Yahoo вирішили змінити стратегію та інвестувати у соціальну мережу Tumblr. За неї у 2013 році компанія заплатила 1,1 мільярда доларів.

Netflix міг стати частиною Yahoo / Фото Pixabay

Я думаю, що тоді Netflix коштував 4 мільярди, а Hulu – 1,3 мільярда. І будь-який з них, зі 100% гарантією, був би найкращим придбанням,

– вважає Майєр.

Шкодувати про своє рішення Yahoo доведеться довго. У 2013 році капіталізація Netflix становила майже 13 мільярдів доларів, натомість станом на сьогодні компанія коштує вже понад 143 мільярди доларів.

Намагаючись виправити ситуацію, Yahoo створила власний стрімінговий сервіс Yahoo Screen та навіть випустила сезон серіалу "Спільнота Дена Хармона". Втім, успіху платформа не мала, тому у 2016 компанія прийняла рішення закрити цей проєкт.