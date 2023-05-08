Технологический гигант Yahoo рассказал об одном из самых неудачных решений в истории компании. Оказывается, компания всерьез рассматривала приобретение Netflix, завоевавшего популярность во всем мире.

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Почему Yahoo отказался от покупки Netflix

Как рассказала бывшая СЕО Yahoo Марисса Майер, 10 лет назад компания преследовала цель приобрести один из стриминговых сервисов. Руководители рассматривали два сервиса – Netflix и Hulu.

Впрочем, в Yahoo решили изменить стратегию и инвестировать в социальную сеть Tumblr. За нее в 2013 году компания заплатила 1,1 млрд долларов.

Netflix мог стать частью Yahoo​ / Фото Pixabay

Я думаю, что тогда Netflix стоил 4 миллиарда, а Hulu – 1,3 миллиарда. И любой из них, со 100% гарантией, был бы лучшим приобретением,

– считает Майер.

Жалеть о своем решении Yahoo придется долго. В 2013 году капитализация Netflix составила почти 13 миллиардов долларов, в то время как сегодня компания стоит уже более 143 миллиардов долларов.

Пытаясь исправить ситуацию, Yahoo создала собственный стриминговый сервис Yahoo Screen, и даже выпустила сезон сериала "Сообщество Дэна Хармона". Впрочем, успеха платформа не имела, поэтому в 2016 году компания приняла решение закрыть этот проект.