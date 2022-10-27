Як бізнесу перейти з російської на українську мову: поради для компаній

Перехід на українську мову для бізнесів у нинішніх умовах є важливим як з ціннісної, так і з прагматичної точки зору. Фактично, це не лише стратегічно правильний, а й єдиний вибір для компаній, які хочуть залишатися ефективними та розвиватися в Україні.

Портал з пошуку роботи Work.ua склав чекліст для бізнесів, який допоможе компаніям перейти з російської на українську на корпоративному рівні. Бізнес 24 переповідає основне.

Читайте також Гнучкість, надійність та безпека: як і навіщо бізнесу мігрувати у хмару

Чому це важливо

Як зазначають у Work.ua, підтримка двох мов у документообігу, нарадах, листуванні та навіть офісному спілкуванні є передусім затратною й потребує значно більше ресурсів. Тим паче, російська нині може спричинити репутаційні втрати, коли українська – просто мастхев.

Підтримка російської у компаніях може спричинити й внутрішні конфлікти у колективах. Якщо ж бізнес задумується про власне майбутнє, то вигідніше вже буде розвивати англійську, як другу робочу мову. Це, зокрема, дозволить надалі масштабуватися на нові перспективні ринки.

Як бізнесу перейти на українську

На порталі радять власникам, СЕО або HR пояснити передусім керівникам компанії, а вже потім команді, чому перехід на українську мову є важливим для майбутнього розвитку бізнесу. Варто підкреслити, що цей перехід буде відбуватися, проте не висувати жодних вимог чи строгих термінів.

Точно не варто намагатися зробити такий перехід швидше, ніж за 3 місяці, бо це може викликати сильний супротив. З іншого боку, розтягувати процес більш ніж на 7 – 8 місяців теж не треба,

– зазначають у Work.ua.

Не зайвим буде визначити, яка частка співробітників, ймовірно, не знає української, й за можливості організувати навчання. Зокрема, запрошувати лекторів чи відправляти працівників на безкоштовні курси.

З чого почати

перекладаємо написи і назви в офісі, змінюємо візуальну частину;

перекладаємо робоче середовище, внутрішній блог, адмінку сайту;

перекладаємо всі ключові документи компанії;

усі російські сервіси максимально змінюємо на українські чи міжнародні;

додаємо розмовні клуби, читацькі або кіноклуби, присвячені українській мові та культурі;

створюємо спільний чат на тему переходу на українську, ділимося цікавими словами, лінками, допомагаємо одне одному у перекладі тощо.

Важливо, щоб на роботі українською розмовляв передусім топменеджмент. Зокрема, вся комунікація та наради повинні проводитися державною. До слова, надалі інформацію про те, що українська мова є офіційною у компанії, радять вносити до трудових контрактів.