Як зросте мінімальна заробітна плата у 2025 році

Цьогоріч мінімальна зарплата зростала двічі. З 1 січня вона складала – 7 100 гривень, а уже з 1 квітня – 8 тисяч гривень.

Чи може зрости мінімальна зарплата у 2025

Міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що соціальна сфера є пріоритетною. Саме тому, її фінансування і надалі буде стабільним. Однак, про зростання мінімальної зарплати поки не йдеться.

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Сергій Марченко Міністр фінансів України На даному етапі, і це також було домовлено з партнерами, у нас немає змоги підвищувати соціальні стандарти. В цьому році ми підвищили мінімальну заробітну плату на 19% до 8 000 гривень. Ми вважаємо за можливе наступний рік зберегти цей розмір на весь рік.

Кабмін затвердив постановою від 28 червня 2024 року № 751 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2025 – 2027 роки", що деякі мінімуми у соціальному секторі залишатимуться без змін. Йдеться, зокрема, про:

мінімальну зарплату;

прожитковий мінімум;

мінімальну пенсію.

Тобто, наступне збільшення цих показників може відбутися уже у 2028 році.