Партнери України вже активно працюють над тим, аби допомогти відбудувати усе, що зруйнували росіяни. Поруч із пакетами військової допомоги вони працюють над програмами, які дозволять відновлювати нашу інфраструктуру.

Допомога Великої Британії у відбудові України

Уряд Великої Британії та Міністерство відновлення оголосили конкурс для українських громад. Його мета – підтримати проєкти відновлення у рамках "Ранньої відбудови України".

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Під час конкурсу повинні обрати 10 територіальних громад, які зазнали пошкоджень внаслідок злочинних дій Росії. Їм допоможуть створити плани відновлення та розвитку, а також напрацювати потрібну проєктно-кошторисну документацію.

У навчальних заходах зможуть взяти участь усі громади, які заповнять анкету.

У ході навчання посадовців від громад навчать залучати фінансування від міжнародних партнерів, працювати з цифровими інструментами та налагоджувати співробітництво.

Саме на локальному рівні можна максимально точно сформувати потреби та пріоритети відновлення територій. Цінно, що до цього процесу долучаються британські партнери,

– повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков.

Заповнити анкету для участі у проєкті можна за посиланням. Заявки будуть прийматися до 18:00 23 жовтня 2023 року.