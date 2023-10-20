Допомога Великої Британії у відбудові України

Уряд Великої Британії та Міністерство відновлення оголосили конкурс для українських громад. Його мета – підтримати проєкти відновлення у рамках "Ранньої відбудови України".

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Під час конкурсу повинні обрати 10 територіальних громад, які зазнали пошкоджень внаслідок злочинних дій Росії. Їм допоможуть створити плани відновлення та розвитку, а також напрацювати потрібну проєктно-кошторисну документацію.

Важливо! У навчальних заходах зможуть взяти участь усі громади, які заповнять анкету.

У ході навчання посадовців від громад навчать залучати фінансування від міжнародних партнерів, працювати з цифровими інструментами та налагоджувати співробітництво.

Саме на локальному рівні можна максимально точно сформувати потреби та пріоритети відновлення територій. Цінно, що до цього процесу долучаються британські партнери,

– повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков.

Заповнити анкету для участі у проєкті можна за посиланням. Заявки будуть прийматися до 18:00 23 жовтня 2023 року.