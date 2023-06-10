Dragon Capital Фіали отримає гарантії на 10 мільйонів доларів за Львівський індустріальний парк

Світовий банк хоче спонукати Dragon Capital інвестувати у Львівський індустріальний парк. Компанія Томаша Фіали може отримати гарантії на 10 мільйонів доларів.

Агенство з гарантування інвестицій Світового банку (MIGA) запропонувало одній з компаній гарантію на інвестиції. Йдеться про бізнес Томаша Фіали, а сума гарантій – мільйони доларів.

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Захист інвестицій у Львівський індустріальний парк

MIGA готове гарантувати UCPIH Ltd – одній з компаній Dragon Capital Томаша Фіали, 10 мільйонів доларів за інвестиції у Львівський індустріальний парк. Виплачувати їх пропонують впродовж 10 років.

Інвестор вже подав відповідну заявку, мотивація – "ризик війни та громадських заворушень". Разом з тим повідомляється, що гарантія ще не підписана, але зробити це збираються вже найближчим часом.

Раніше MIGA виділило Україні 30 мільйонів доларів на реалізацію пілотного проєкту страхування інвестицій. Також ЄБРР заявляв, що буде власником 30% Львівського індустріального парку, сума інвестицій повинна скласти близько 25 мільйонів доларів.

Першу фазу будівництва парку було призупинено через повномасштабне вторгнення російських окупантів. Перший складський комплекс площею в понад 14 тисяч квадратних метрів повинні завершити у другій половині 2023 року.