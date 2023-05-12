І знову божевільний успіх: акції японських компаній, в які інвестував Баффет, сягнули рекорду

Воррен Баффет знову показав висоту свого фінансового чуття. Цього разу "вистрілили" його японські інвестиції.

Минулого місяця американський мільярдер Воррен Баффет повідомив про те, що раніше збільшив частку інвестицій у кількох японських компаніях. Зокрема, йшлося про Mitsubishi Corp., Sumitomo Corp. та Itochu Corp. Пройшло зовсім небагато часу, і акції цих компаній вже почали бити рекорди.

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Зростання акцій японських компаній

Акції Mitsubishi Corp. наразі зросли на 6% – до свого історичного максимуму. Також повідомляється, що показник прибутку на фінансовий рік теж показав позитивну динаміку. Sumitomo Corp. та Itochu Corp. показали таку саму тенденцію до зростання ціни акцій та інших фінансових показників.

Як інформує Bloomberg, ріст цих компаній створив великі прибутки для мільярдера Воррена Баффета. Повідомляється, що його заява про інвестиції в японські компанії, пакетами яких він володіє ще з 2020 року, неабияк підштовхнула останній етап зростання. Від цього виграла і Токійська фондова біржа, яка хотіла підняти корпоративні оцінки вище за балансовий рівень.

Аналітики повідомляють, що зниження прибутків компаній, які пов'язані із сировиною, падають не так сильно, як прогнозували раніше. Втім, акції поки що залишаються дешевими, а Mitsubishi та Sumitomo продовжують торгуватися нижче балансового рівня.

Раніше стало відомо, що Berkshire, яким володіє Воррен Баффет, докупив акції Occidental (енергетика) на 335 мільйонів доларів.