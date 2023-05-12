В прошлом месяце американский миллиардер Уоррен Баффет сообщил о том, что ранее увеличил долю инвестиций в нескольких японских компаниях. В частности, речь шла о Mitsubishi Corp., Sumitomo Corp. и Itochu Corp. Прошло совсем немного времени, и акции этих компаний уже начали бить рекорды.

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Рост акций японских компаний

Акции Mitsubishi Corp. выросли на 6% – до своего исторического максимума. Также сообщается, что показатель прибыли на финансовый год тоже показал положительную динамику. Sumitomo Corp. и Itochu Corp. показали такую же тенденцию к росту цены акций и других финансовых показателей.

Как информирует Bloomberg, рост этих компаний создал большие доходы для миллиардера Уоррена Баффета. Сообщается, что его заявление об инвестициях в японские компании, пакетами которых он владеет еще с 2020 года, изрядно подтолкнуло последний этап роста. От этого выиграла и Токийская фондовая биржа, которая хотела поднять корпоративные оценки выше балансового уровня.

Аналитики сообщают, что снижение доходов компаний, связанных с сырьем, падают не так сильно, как прогнозировали ранее. Впрочем, акции пока остаются дешевыми, а Mitsubishi и Sumitomo продолжают торговаться ниже балансового уровня.

Ранее стало известно, что Berkshire, которым владеет Уоррен Баффет, докупил акции Occidental (энергетика) на 335 миллионов долларов.