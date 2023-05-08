Финансовый конгломерат Berkshire Hathaway, принадлежащий Уоррену Баффету, опубликовал отчет по итогам первого квартала 2023 года. Компания сообщила хорошие новости – ее доходы выросли на кругленькую сумму.

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Сколько и на чем заработал Уоррен Баффет

Как говорится в отчете, операционная прибыль Berkshire Hathaway выросла на 12,6%. Теперь капитал конгломерата составляет 8,065 миллиарда долларов.

Больше всего удалось заработать на страховом бизнесе – 2,88 миллиарда долларов. В прошлом году прибыль этого направления составила вдвое меньшую сумму. 703 миллиона долларов заработала страховая компания Geico. Прирост капитала связывают с более высокими средними премиями и сокращению расходов на рекламу.

Аналитики Bloomberg отмечают, что Geico удалось справиться с инфляцией, ростом цен на материалы. Также компания преодолела такие вызовы, как рост конкуренции и повышение стоимости труда.

А вот железнодорожный оператор Burlington Northern Santa Fe и нефтегазовая компания Berkshire Hathaway Energy Company сократили прибыль на 9% и 46% соответственно. Это обусловлено снижением доходов коммунальных услуг, регулируемых США.

Чистая прибыль после всех подсчетов составила 35,5 миллиарда долларов. Это в 6 раз больше по сравнению с показателем прошлого года. Впрочем, сам Баффет говорит акционерам, что анализировать отдельный финансовый квартал нет никакого смысла.

Что касается портфеля Berkshire Hathaway, то его 77% приходилось на 5 компаний:

Apple – 151 миллиард;

Bank of America – 29,5 миллиарда;

American Express – 25 миллиардов;

Coca-Cola – 24,8 миллиарда;

Chevron – 21,6 миллиарда.

Bloomberg также называет конгломерат Баффета "чистым продавцом" ценных бумаг. Разница между продажами и покупками составила 10,4 миллиарда долларов. Успешные финансовые показатели позволили Berkshire Hathaway увеличить финансовую подушку до 130 миллиардов долларов.