Jysk відкриє 100-й магазин в Україні: компанія включила наш ринок у план розвитку
Джерело:Jysk
Попри війну іноземний бізнес вбачає в Україні великий потенціал. А компанії, які вже працюють тут давно, активно планують розширення.
Україна – частина європейської експансії
Мережа магазинів Jysk планує суттєве європейське розширення. Український ринок займає значну частину цієї стратегії.
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Нещодавно новий магазин відкрив свої двері для покупців у Тернополі.
У червні заплановано відкриття 17 нових магазинів Jysk у 12 країнах Європи. Jysk в Україні є частиною цієї експансії. Ми відкрили два нові магазини цього місяця,
– йдеться у повідомленні компанії.
Скільки магазинів працює в Україні
Зараз на території України працюють 97 магазинів інтернет-магазин. В них працевлаштовано 800 людей.
Вже до кінця серпня мережа налічуватиме 100 магазинів. Ювілейний відкриють у Кривому Розі або Калуші.
Що стосується нового магазину у Тернополі, то він є найбільшим на заході України. Його торгова площа перевищує 1200 квадратних метрів.