Скільки платить TikTok за 1000 переглядів

Користувачі, які створюють контент в TikTok мають змогу отримувати кошти за свої відео. Монетизувати також можна прямі ефіри та музику, що публікується в соцмережі.

Скільки TikTok платити за перегляди

В OMG agency підрахували, що зараз TikTok платить за 1 тисячу переглядів своїм авторам від 0,02 до 0,04 доларів. Сума залежить, у тому числі і від регіону, де живе творець контенту.

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Щоб збільшити фінансові надходження від TikTok, користувач може: вести прямі ефіри. Ця опція доступна авторам, які мають щонайменше 1 тисячу підписників. Кошти у ефірах можна заробляти через:

подарунки, що надсилають глядачі; продаж товарів у ефірі; рекламну інтеграцію (у тому числі і нативну рекламу).

Зверніть увагу! У TikTok є обмеження на виведення коштів, зароблених в ефірі.

Також заробляти у TikTok можна через: