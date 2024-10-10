Скільки TikTok платити за перегляди

В OMG agency підрахували, що зараз TikTok платить за 1 тисячу переглядів своїм авторам від 0,02 до 0,04 доларів. Сума залежить, у тому числі і від регіону, де живе творець контенту.

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Щоб збільшити фінансові надходження від TikTok, користувач може: вести прямі ефіри. Ця опція доступна авторам, які мають щонайменше 1 тисячу підписників. Кошти у ефірах можна заробляти через:

  1. подарунки, що надсилають глядачі;
  2. продаж товарів у ефірі;
  3. рекламну інтеграцію (у тому числі і нативну рекламу).

Зверніть увагу! У TikTok є обмеження на виведення коштів, зароблених в ефірі.

Також заробляти у TikTok можна через:

  • просування музики у TikTok (через створення відеоконтенту);
  • нагороди, що дає TikTok;
  • просування певного бренду.