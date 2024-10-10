Скільки TikTok платити за перегляди
В OMG agency підрахували, що зараз TikTok платить за 1 тисячу переглядів своїм авторам від 0,02 до 0,04 доларів. Сума залежить, у тому числі і від регіону, де живе творець контенту.
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Щоб збільшити фінансові надходження від TikTok, користувач може: вести прямі ефіри. Ця опція доступна авторам, які мають щонайменше 1 тисячу підписників. Кошти у ефірах можна заробляти через:
- подарунки, що надсилають глядачі;
- продаж товарів у ефірі;
- рекламну інтеграцію (у тому числі і нативну рекламу).
Зверніть увагу! У TikTok є обмеження на виведення коштів, зароблених в ефірі.
Також заробляти у TikTok можна через:
- просування музики у TikTok (через створення відеоконтенту);
- нагороди, що дає TikTok;
- просування певного бренду.