Сколько TikTok платить за просмотры
В OMG agency подсчитали, что сейчас TikTok платит за 1 тысячу просмотров своим авторам от 0,02 до 0,04 долларов. Сумма зависит, в том числе и от региона, где живет создатель контента.
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Чтобы увеличить финансовые поступления от TikTok, пользователь может: вести прямые эфиры. Эта опция доступна авторам, которые имеют не менее 1 тысячи подписчиков. Деньги в эфирах можно зарабатывать через:
- подарки, что присылают зрители;
- продажу товаров в эфире;
- рекламную интеграцию (в том числе и нативную рекламу).
Обратите внимание! В TikTok есть ограничения на вывод средств, заработанных в эфире.
Также зарабатывать в TikTok можно через:
- продвижение музыки в TikTok (через создание видеоконтента);
- награды, что дает TikTok;
- продвижение определенного бренда.