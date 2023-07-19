Підтримка крафтових виробників: яким підприємцям пропонують гранти у 100 тисяч гривень

Організація Help – Hilfe zur Selbsthilfe готова підтримати український малий бізнес. Розмір грантів може сягати 100 тисяч гривень.

Крафтові виробники сиру та меду можуть отримати суттєву допомогу на підтримку своєї діяльності. Для цього потрібно лише оформити заявку.

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Як податися на грант

Податися на грант пропонують підприємцям-ВПО, які переїхали до Києва та Київської області. Також отримати допомогу можуть підприємці з Києва та Київської, Житомирської та Чернігівської областей, які постраждали від дій російських окупантів. Оформити заявку можна за посиланням.

Перевагу матимуть жінки-підприємці, особливо ті, які стали головою сім'ї через військову службу чоловіка, його поранення, перебування у полоні чи загибеллю. Також прерогативу отримають домогосподарства з дітьми, літніми людьми та людьми з інвалідністю.

Старт нової справи – це постійний рух, безліч завдань та безперервна комунікація. Тому так важливо, щоб авто, в якому ви проводите вагому частину робочого дня, сприяло продуктивності. Розуміючи це,пропонує сучасні асистенти руху, підвищений рівень захисту, сучасну мультимедійну систему, бездротове підключення телефону та низку інших опцій, які розширюють звичні можливості С-класу. Цей автомобіль забезпечує впевненість як на дорозі, так і у бізнес-процесах.

Проєкт передбачає 325 виплат на суму 2700 євро у гривнях. Це приблизно 112 тисяч гривень. За надані кошти можна купити обладнання та матеріали на крафтове виробництво чи надання послуг.

Можливість подати заявку відкрита до набору необхідної кількості кандидатів. Головні критерії відбору:

реалістична бізнес-ідея;

дотримання стратегій місцевого розвитку.

Податися на грант можуть усі, чию діяльність можна назвати ремеслом. Цільове витрачання коштів будуть перевіряти представники Help – Hilfe zur Selbsthilfe, також потрібно буде зареєструвати ФОП та платити податки.