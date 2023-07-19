Крафтові виробники сиру та меду можуть отримати суттєву допомогу на підтримку своєї діяльності. Для цього потрібно лише оформити заявку.
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Як податися на грант
Податися на грант пропонують підприємцям-ВПО, які переїхали до Києва та Київської області. Також отримати допомогу можуть підприємці з Києва та Київської, Житомирської та Чернігівської областей, які постраждали від дій російських окупантів. Оформити заявку можна за посиланням.
Перевагу матимуть жінки-підприємці, особливо ті, які стали головою сім'ї через військову службу чоловіка, його поранення, перебування у полоні чи загибеллю. Також прерогативу отримають домогосподарства з дітьми, літніми людьми та людьми з інвалідністю.
Проєкт передбачає 325 виплат на суму 2700 євро у гривнях. Це приблизно 112 тисяч гривень. За надані кошти можна купити обладнання та матеріали на крафтове виробництво чи надання послуг.
Можливість подати заявку відкрита до набору необхідної кількості кандидатів. Головні критерії відбору:
- реалістична бізнес-ідея;
- дотримання стратегій місцевого розвитку.
Податися на грант можуть усі, чию діяльність можна назвати ремеслом. Цільове витрачання коштів будуть перевіряти представники Help – Hilfe zur Selbsthilfe, також потрібно буде зареєструвати ФОП та платити податки.