1000 доларів та безкоштовне навчання: можливості для жінок від Дії

20 листопада 2024, 15:48
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Автор: Катерина Добровольська

Дія.Бізнес оголосила про старт другої хвилі освітньої програми "Мрій і Досягай" для жінок, які прагнуть розпочати або розвивати власний бізнес. В чому суть програми, читайте далі.

Що передбачає програма для жінок

Учасниці програми зможуть дізнатися, як створювати та просувати бізнес в онлайн-середовищі, адаптувати свої ідеї до нових ринків і аудиторій, а також перевести офлайн-бізнес у цифровий формат, повідомляє 24 Канал с посилання на пресслужбу Міністерства цифрової трансформації.

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По завершенні навчання учасниці отримають фінансову підтримку: ваучер на 1 000 доларів для старту або розвитку власного бізнесу.

Зверніть увагу! Подати заявку можна до 1 грудня включно. Деталі програми – тут, форма аплікації – тут.

Програма включає 13 онлайн-модулів і розрахована на три місяці. Теми навчання:

  • цифровий маркетинг;
  • бізнес-стратегія;
  • впровадження бізнес-моделей;
  • створення та просування онлайн-бізнесу;
  • адаптація ідей до нових ринків та аудиторій.

Хто може взяти участь у програмі

Участь у програмі "Мрій і Досягай" можуть взяти жінки від 18 років, зокрема ВПО, самотні матері, ветеранки та представниці вразливих категорій, які втратили дохід або ризикують його втратити. Перевага надаватиметься учасницям зі Сходу та Півдня України, а також тим, хто вже має власний бізнес.