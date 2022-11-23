Як оцінюють працівники компанії в яких працюють: цікаве опитування

23 листопада 2022 , 14:11
Читать новость на русском

Джерело:

Gradus

45% українців низько оцінюють організацію, у якій вони влаштовані, згідно зі статистикою дослідницької компанії Gradus. Як оцінили своє місце роботу працівники в інших країнах, читайте далі.

Респондентами в опитуванні стали молоді спеціалісти у яких дізнались, чи подобаються їм компанії, у яких вони зараз працюють. Абсолютним лідером по задоволеності поточним місцем роботи стала молодь Нідерландів — 90% задоволені організацією, де працюють в поточний момент.

Читайте також Як спілкуватися з колегами і клієнтами під час війни: 6 важливих порад

Поляки оцінили компанію, де працюють у 52%, що не суттєво відрізняється від українських респондентів, позитивна оцінка яких становила 45%. 

Серед основних драйверів задоволеності організацією, де працюють молоді українці:

  • розмір винагороди – 24%,
  • work-life баланс – 15%,
  • гнучкий робочий графік – 13%. 

Найцінніші аспекти роботи

Українські спеціалісти оцінили різні аспекти роботи у відсотковому співвідношенні наступним чином: 

  • баланс між роботою та життям – 15%;
  • винагорода, куди увійшла заробітна плата, премії тощо – 24%;
  • команда – 11%;
  • можливості для розвитку/кар'єрного росту – 6%;
  • гнучка модель роботи – 13%;
  • можливості для навчання та розвитку – 5%;
  • сенс роботи компанії – 6%;
  • мета – 11%. 

Співробітники у Великій Британії, Нідерландах, Іспанії, Польщі, Італії найбільше цінують у своїй роботі баланс між роботою та життям – 18%, у Німеччині – гнучку модель роботи, 21%, а от у Франції – команду. Цей варіант відповіді обрала аж 22% респондентів. 

Найцінніші аспекти роботи / Інфографіка Gradus

На скільки молоді та талановиті співробітники вписуються у компанію в якій працюють / Інфографіка Gradus

Зверніть увагу! Гнучкість в роботі – необхідність для сучасного бізнесу. Працюйте там, де вам зручно, тоді, коли зручно й так, як зручно саме вам завдяки комплексу сервісів Бізнес працює від Київстар.
Автор: Дар'я Вереньова