Як оцінюють працівники компанії в яких працюють: цікаве опитування

45% українців низько оцінюють організацію, у якій вони влаштовані, згідно зі статистикою дослідницької компанії Gradus. Як оцінили своє місце роботу працівники в інших країнах, читайте далі.

Респондентами в опитуванні стали молоді спеціалісти у яких дізнались, чи подобаються їм компанії, у яких вони зараз працюють. Абсолютним лідером по задоволеності поточним місцем роботи стала молодь Нідерландів — 90% задоволені організацією, де працюють в поточний момент.

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Поляки оцінили компанію, де працюють у 52%, що не суттєво відрізняється від українських респондентів, позитивна оцінка яких становила 45%.

Серед основних драйверів задоволеності організацією, де працюють молоді українці:

розмір винагороди – 24%,

work-life баланс – 15%,

гнучкий робочий графік – 13%.

Найцінніші аспекти роботи

Українські спеціалісти оцінили різні аспекти роботи у відсотковому співвідношенні наступним чином:

баланс між роботою та життям – 15%;

винагорода, куди увійшла заробітна плата, премії тощо – 24%;

команда – 11%;

можливості для розвитку/кар'єрного росту – 6%;

гнучка модель роботи – 13%;

можливості для навчання та розвитку – 5%;

сенс роботи компанії – 6%;

мета – 11%.

Співробітники у Великій Британії, Нідерландах, Іспанії, Польщі, Італії найбільше цінують у своїй роботі баланс між роботою та життям – 18%, у Німеччині – гнучку модель роботи, 21%, а от у Франції – команду. Цей варіант відповіді обрала аж 22% респондентів.

Найцінніші аспекти роботи / Інфографіка Gradus

На скільки молоді та талановиті співробітники вписуються у компанію в якій працюють / Інфографіка Gradus