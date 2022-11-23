Как оценивают работники компании в которых работают: интересный опрос
Источник:Gradus
45% украинцев низко оценивают организацию, в которой они устроены согласно статистике исследовательской компании Gradus. Как оценили свое место работы сотрудники в других странах, читайте дальше.
Респондентами в опросе стали молодые специалисты, у которых узнали, нравятся ли им компании, в которых они сейчас работают. Абсолютным лидером по удовлетворенности текущим местом работы стала молодежь Нидерландов – 90% удовлетворены организацией, где работают в текущий момент.
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Поляки оценили компанию, где работают в 52%, что не существенно отличается от украинских респондентов, положительная оценка которых составила 45%.
Среди основных драйверов удовлетворенности организацией, где работают молодые украинцы:
- размер вознаграждения – 24%,
- work-life баланс – 15%,
- гибкий рабочий график – 13%.
Самые ценные аспекты работы
Украинские специалисты оценили разные аспекты работы в процентном соотношении следующим образом:
- баланс между работой и жизнью – 15%;
- вознаграждение, куда вошла заработная плата, премии и т.п. – 24%;
- команда – 11%;
- возможности для развития/карьерного роста – 6%;
- гибкая модель работы – 13%;
- возможности для обучения и развития – 5%;
- смысл работы компании – 6%;
- цель – 11%.
Сотрудники в Великобритании, Нидерландах, Испании, Польше, Италии больше всего ценят в своей работе баланс между работой и жизнью – 18%, в Германии – гибкую модель работы, 21%, а вот во Франции – команду. Этот вариант ответа выбрала 22% респондентов.