Как оценивают работники компании в которых работают: интересный опрос

45% украинцев низко оценивают организацию, в которой они устроены согласно статистике исследовательской компании Gradus. Как оценили свое место работы сотрудники в других странах, читайте дальше.

Респондентами в опросе стали молодые специалисты, у которых узнали, нравятся ли им компании, в которых они сейчас работают. Абсолютным лидером по удовлетворенности текущим местом работы стала молодежь Нидерландов – 90% удовлетворены организацией, где работают в текущий момент.

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Поляки оценили компанию, где работают в 52%, что не существенно отличается от украинских респондентов, положительная оценка которых составила 45%.

Среди основных драйверов удовлетворенности организацией, где работают молодые украинцы:

размер вознаграждения – 24%,

work-life баланс – 15%,

гибкий рабочий график – 13%.

Самые ценные аспекты работы

Украинские специалисты оценили разные аспекты работы в процентном соотношении следующим образом:

баланс между работой и жизнью – 15%;

вознаграждение, куда вошла заработная плата, премии и т.п. – 24%;

команда – 11%;

возможности для развития/карьерного роста – 6%;

гибкая модель работы – 13%;

возможности для обучения и развития – 5%;

смысл работы компании – 6%;

цель – 11%.

Сотрудники в Великобритании, Нидерландах, Испании, Польше, Италии больше всего ценят в своей работе баланс между работой и жизнью – 18%, в Германии – гибкую модель работы, 21%, а вот во Франции – команду. Этот вариант ответа выбрала 22% респондентов.

Ценные аспекты работы / Инфографика Gradus

На сколько молодые и талантливые сотрудники вписываются в компанию, в которой работают / Инфографика Gradus