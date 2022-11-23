Респондентами в опитуванні стали молоді спеціалісти у яких дізнались, чи подобаються їм компанії, у яких вони зараз працюють. Абсолютним лідером по задоволеності поточним місцем роботи стала молодь Нідерландів — 90% задоволені організацією, де працюють в поточний момент.
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Поляки оцінили компанію, де працюють у 52%, що не суттєво відрізняється від українських респондентів, позитивна оцінка яких становила 45%.
Серед основних драйверів задоволеності організацією, де працюють молоді українці:
- розмір винагороди – 24%,
- work-life баланс – 15%,
- гнучкий робочий графік – 13%.
Найцінніші аспекти роботи
Українські спеціалісти оцінили різні аспекти роботи у відсотковому співвідношенні наступним чином:
- баланс між роботою та життям – 15%;
- винагорода, куди увійшла заробітна плата, премії тощо – 24%;
- команда – 11%;
- можливості для розвитку/кар'єрного росту – 6%;
- гнучка модель роботи – 13%;
- можливості для навчання та розвитку – 5%;
- сенс роботи компанії – 6%;
- мета – 11%.
Співробітники у Великій Британії, Нідерландах, Іспанії, Польщі, Італії найбільше цінують у своїй роботі баланс між роботою та життям – 18%, у Німеччині – гнучку модель роботи, 21%, а от у Франції – команду. Цей варіант відповіді обрала аж 22% респондентів.
Найцінніші аспекти роботи / Інфографіка Gradus
На скільки молоді та талановиті співробітники вписуються у компанію в якій працюють / Інфографіка Gradus