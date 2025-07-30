У 2025 році фізичні особи-підприємці, які працюють на 3-й групі спрощеної системи оподаткування, зобов'язані подавати податкову декларацію щоквартально. Навіть якщо у звітному періоді дохід був нульовим, декларацію все одно потрібно подати вчасно.

Що варто знати про 3-тю групу?

Що треба знати підприємцю про ведення 3 групи ФОП, строки, способи подання декларації, розповідає 24 Канал.

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Підприємець на 3-й групі може співпрацювати з будь-якими контрагентами: фізичними чи юридичними особами, включно з нерезидентами.

Зауважте. Основна умова – не перевищити встановлений ліміт доходу. Наразі цей ліміт становить 8 220 000 гривень на рік.

Які суми податку?

Ставка єдиного податку залишається незмінною – 5% від доходу, якщо підприємець не є платником ПДВ, і 3% – якщо зареєстрований платником ПДВ. Окремо обов'язковою є сплата ЄСВ – 22% від мінімальної зарплати, тобто близько 1980 гривень на місяць.

Коли подавати декларацію?

Податкова декларація подається чотири рази на рік, після завершення кожного кварталу. На її подання дається 40 календарних днів. Наприклад, за перший квартал 2025 року потрібно подати декларацію до 9 травня.

Зауважте. Якщо крайній термін припадає на вихідний чи святковий день, його автоматично переносять на найближчий робочий день. Сплатити єдиний податок потрібно до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

Як подати декларацію?

Найзручніший спосіб подання – через електронний кабінет платника на сайті Державної податкової служби. Для входу потрібний кваліфікований електронний підпис (КЕП), який можна отримати в акредитованих центрах сертифікації.

У кабінеті потрібно обрати відповідну форму декларації, заповнити поля із зазначенням суми доходу за квартал, розрахувати податок і відправити документ. Після подання обов'язково слід зберегти дві квитанції – це підтвердження, що декларація прийнята.

Також декларацію можна подати через сервіси онлайн-бухгалтерії, наприклад, "Finline", "Опендатабот", "Вчасно" або M.E.Doc. Ці платформи зазвичай автоматизують процес і мінімізують ризик помилок.

Альтернативний варіант – паперове подання через Центр обслуговування платників або поштою з описом вкладення. У разі поштового відправлення декларацію потрібно надіслати заздалегідь – не пізніше ніж за 5 днів до граничного терміну.

Що вказати в декларації?

У декларації зазначається період звітування, дані підприємця, загальна сума отриманого доходу та розрахунок суми єдиного податку. Якщо раніше були сплачені авансові платежі, їх також потрібно врахувати. Якщо доходу не було взагалі — подається "нульова" декларація, але від обов’язку звітувати це не звільняє.

Чи можливі штрафи за несвоєчасне подання?

За неподання декларації або запізнення передбачено штраф – 340 гривень за перше порушення та 1020 гривень за повторне впродовж року. Якщо вчасно не сплатити податок, також можуть нарахувати пеню: 10% суми боргу при затримці до 30 днів, далі – 20%.

Важливо. Попри мораторій на перевірки з боку правоохоронців, податкові перевірки продовжують проводитись у визначених законом випадках. Тож правильність подання декларацій та вчасна сплата податків залишаються під контролем.