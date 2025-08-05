Як продавати через Stories: прості трюки, які реально працюють
- Stories у соцмережах є ефективним інструментом для продажів, зокрема через їхню видимість на початку стрічки та можливість швидкого сприйняття інформації.
- Основні стратегії для ефективного використання Stories включають демонстрацію продукту в реальному житті, створення відчуття терміновості, використання інтерактиву, а також показ себе чи клієнтів для підвищення довіри.
Stories у соцмережах — це не просто місце для фото ваших сніданків, це повноцінний інструмент продажів. І якщо ви досі не використовуєте історії для просування свого продукту – ви втрачаєте гроші та контакт з потенційними клієнтами.
Чому саме Stories?
Вони з'являються одразу на початку стрічки, а це означає, що користувачі їх бачать у першу чергу. Водночас варто розуміти, що Stories "поглинають" швидко – у вас є 5 секунд, аби здобути увагу. Тож, як перетворити Stories – на інструмент заробітку, розповідає 24 Канал.
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Важливо. Stories – це неформальний, живий формат, де аудиторія відчуває контакт напряму. Вони ідеально підходять для демонстрації продукту в дії, відгуків, запусків і спецпропозицій.
Як ефективно використовувати Stories?
Показуйте продукт у реальному житті
Люди купують не картинку, а уявлення про те, як буде виглядати їхнє життя з вашим продуктом. Тому:
- Зніміть, як клієнт відкриває вашу коробку – unboxing завжди цікаво дивитись.
- Покажіть продукт "на ділі" – як він виглядає на людині, як працює, як його використовувати.
- Використовуйте неідеальні кадри. Stories – це не реклама, це життя. Тут важлива автентичність.
Порада: не бійтеся знімати відео з рук. Живий контент працює краще за глянцеву картинку.
Створюйте відчуття терміновості
Stories зникають за 24 години, тож навіть це слугує тригером. Ви можете посилити цей ефект, додавши: таймер до кінця акції; фрази типу "останній день", "лише сьогодні", "залишилося 3 штуки".
Використовуйте гіфки, стікери й таймери – вони змушують клікати.
Працюйте через обличчя – своє або клієнтів
Люди купують у людей. Тому:
- Показуйте себе — як ви створюєте продукт, спілкуєтесь із замовниками, пакуєте посилки.
- Публікуйте відгуки в Stories: скріни з повідомлень, відео вдячних клієнтів, реакції на покупки.
- Використовуйте формат "Q&A": відповідь на питання – рішення – продукт.
Порада: збережіть найкращі відгуки в Highlight, щоб нові клієнти бачили довіру.
Використовуйте інтерактив
Stories – це не лише показ, це ще й взаємодія. Залучення підвищує продажі.
Створюйте опитування: "Який смак обрати?" або "Що б ви купили першими?". Дайте змогу проголосувати за наступну колекцію або колір. Це не лише створить інтерактив, а й допоможе сформувати бачення про потреби клієнтів.
Використовуйте сторітейлінг, не продавайте в одну сторіз
Продаж – це процес. Не намагайтесь вмістити все в одну сторіз. Створюйте ланцюжки з кількох історій, де:
Проблема або питання, тоді ваша відповідь або рішення; демонстрація продукту; відгук, і лише тоді – заклик до дії.
Тож, чому Stories важливі
Це своєрідний магазин, шоурум, консультант і реклама в одному. Якщо ви будете постійно публікувати живий і релевантний контент, продажі будуть. І ще одне – найгірша сторіз – це та, яку ви не опублікували. Тестуйте, що працює саме для вашої аудиторії та будьте послідовними.