Індексація зарплат у 2024 році: що треба знати

У 2024 році в Україні буде проведено індексацію заробітних плат. Вона має відбуватися в усіх організаціях, включаючи ФОП, які використовують найману працю.

Індексація обов'язкова

У 2024 році індексація заробітних плат в Україні відновлюється після того, як було тимчасово призупинено дію Закону про індексацію у 2023 році. Тепер, згідно з новим бюджетом на 2024 рік, роботодавці мають знову проводити індексацію зарплати своїх співробітників.

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Згідно з Постановою Кабміну, індексація зарплат має проводитися в обов'язковому порядку, а її невиконання призведе до штрафів та адміністративної відповідальності

Що чекає на роботодавця, який не індексуватиме зарплати:

Фінансові штрафи: розмір штрафу складе 10 мінімальних зарплат за кожного працівника.

Адміністративна відповідальність: штрафи від 510 до 1 700 гривень, а у разі повторного порушення протягом року — від 1 700 до 5 100 гривень.

Зокрема, адмінвідповідальність стосується порушень, пов’язаних із зарплатами:

неповнолітніх;

вагітних жінок;

батьків-одинаків;

батьків, які виховують дітей до 14 років або дітей-інвалідів.

Як проіндексують зарплати

Методика обрахунку індексу споживчих цін (ІПЦ), що використовується для індексації, визначена Порядком, затвердженим Постановою Кабміну.

! Якщо індексація почалася з січня 2024 року і заробітна плата не була підвищена у січні, то базовим місяцем для розрахунку індексації є грудень 2023 року. Якщо зарплата була підвищена у січні, то базовий місяць для індексації переміщається на січень 2024 року.

У 2024 році зарплати в Україні проіндексуються у випадку, коли індекс споживчих цін перевищить поріг в 103%. Така індексація впливатиме лише на ту частину заробітної плати, яка не перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб. У 2024 році цей показник встановлено на рівні 3 028 гривень.