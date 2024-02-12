Розсипаного зерна мало: поляки хочуть перекрити більше пунктів пропуску на кордоні з Україною

Протести польських фермерів вже перейшли усі можливі межі. Вони не просто здійснюють блокаду кордону, а й пошкоджують майно, яке належить Україні.

Нові оберти протестів польських фермерів

Акція протесту польських фермерів не будуть вщухати, а набиратимуть нових обертів. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, передає 24 Канал.

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З неділі польські фермери блокують два пункти пропуску: "Ягодин – Дорогуськ" та "Рава-Руська – Гребенне". Однак вже сьогодні їхня кількість може збільшитися.

Внаслідок акцій протесту на кордоні утворилися великі черги. Навпроти Ягодина стоїть 700 вантажівок, Рави-Руської – 400, навпроти Краківця – 1000. Цей пункт пропуску поки що не заблокований, однак черга утворилася через зростання кількості охочих перетнути кордон.

Протестувальники блокують тільки рух вантажного транспорту. Курсування легкових автомобілів та автобусів відбувається у звичному режимі.

Самі поляки повідомляли, що збираються блокувати ще два пункти пропуску: Устилуг – Зосин" і "Угринів – Долгобичув". Також існує загроза відновлення блокади на "Шегині – Медика". Тут акція протесту тимчасово припинилася, однак рук вантажівок залишається ускладненим.

Нагадаємо, польські фермери протестують через продовження безмитного імпорту для України, а також через нові норми Європейського Союзу щодо сільського господарства. Учора, 11 лютого поляки почали розсипати тонни українського зерна, яке перевозили вантажівки.