McDonald's зараз відомий в усьому світі. І сталося це завдяки настирливому торговцю, який раз за разом зазнавав невдач, однак вірив, що одного разу доля йому посміхнеться.

Історія Рея Крока – одна з найбільш надихаючих у світі бізнесу, розповідає 24 Канал. Його шлях до успіху був вкрай непростим, однак він не опускав рук навіть тоді, коли здавалося, що шансів на колосальний бізнес вже немає.

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Рей народився 5 жовтня 1902 у передмісті Чикаго, його батьки – чеські імігранти. Школярем особливих успіхів не мав, але міг похизуватися авантюрним характером. Саме він змусив його у 15 збрехати про вік та під час Першої світової вступити до лав армії.

Він опанував фах водія швидкої, але війна закінчилася швидше. Рей кинувся у різні професії, а у 20 вже одружився. Він продавав пластмасові стаканчики та навіть працював піаністом, однак перша усмішка фортуни трапилася згодом – він викупив права на дистрибуцію щойно винайденого мультиміксера.

Рей Крок перетворив McDonald's на імперію / Фото Sygma

Крок катався по всіх США, продаючи товар, але особливих грошей не заробив. Довгих 17 років йому довелося чекати свого шансу. Аж ось заклад з маленького Сан-Бернардіо у Каліфорнії замовляє аж 8 мультиміксерів. Рей відчув можливість, інакше навіщо маленькому закладу робити 40 коктейлів одночасно?

Так він познайомився з братами Макдональдами, які створили ідеальний заклад швидкого харчування та заробляли 300 тисяч доларів на рік – космічні гроші на той час для бізнесу такого розміру. Брати не були бізнесменами – вони продавали франшизу за копійки та навіть не просили відсотка з прибутків.

Старт нової справи – це постійний рух, безліч завдань та безперервна комунікація. Тому так важливо, щоб авто, в якому ви проводите вагому частину робочого дня, сприяло продуктивності. Розуміючи це, Škoda Octavia пропонує сучасні асистенти руху, підвищений рівень захисту, сучасну мультимедійну систему, бездротове підключення телефону та низку інших опцій, які розширюють звичні можливості С-класу. Цей автомобіль забезпечує впевненість як на дорозі, так і у бізнес-процесах.

Крок кинувся розбудовувати франшизу. Проблем вистачало, але згодом прибутки від закладів почали говорити самі за себе. Рея почали називати "тим, хто продає успіх".

Два найбільш важливі правила успіху: перше – бути в потрібному місці, і друге – щось з цим робити,

– казав Крок.

Згодом малі прибутки та відсутність грошей на зростання підштовхнули його до махінацій з нерухомістю та землею, на якій стояли заклади. Це дозволило йому з часом викупити бренд "М" та здійснити давню мрію про однакову уніформу та продукцію, де б цей заклад не був розташований.